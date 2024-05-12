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Можно ли изменить дату выплаты пенсии: разъяснение

07:36, 12 мая 2024
Дата выплаты пенсии устанавливается непосредственно при назначении пенсии в зависимости от статуса пенсионера.
Можно ли изменить дату выплаты пенсии: разъяснение
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Пенсию в Украине выплачивают в период с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, а дату выплаты устанавливают еще при назначении пенсии

В Пенсионном фонде объяснили, можно ли изменить дату выплаты, определенную при назначении пенсии.

Отмечается, что выплата пенсии производится на основании утвержденных графиков и определяется несколькими факторами в зависимости от статуса получателя пенсии и обычно не подлежит изменению даже в случае изменения статуса.

"При этом график выплаты пенсии через предприятия почтовой связи устанавливается с учетом территориальных участков. В свою очередь дата получения пенсии через учреждения банков определяется в соответствии с графиком перечисления средств в банк с учетом равномерного распределения пенсионных средств. Зачисление средств банками на текущие счета пенсионеров осуществляется не позже следующего рабочего дня после их поступления от органов Пенсионного фонда", – сообщили представители ПФУ.

Пенсионер может подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера.

Кто получает пенсию первым:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

После них начисляются обычные пенсии по инвалидности и возрасту для неработающих пенсионеров. Последними получают выплаты работающие пенсионеры.

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