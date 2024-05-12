Чи можна змінити дату виплати пенсії: роз’яснення

Дата виплати пенсії встановлюється безпосередньо під час призначення пенсії залежно від статусу пенсіонера.

Пенсію в Україні виплачують у період з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, а дату виплати встановлюють ще під час призначення пенсії

У Пенсійному фонді пояснили, чи можна змінити дату виплати, визначену під час призначення пенсії.

Зазначається, що виплата пенсії здійснюється на підставі затверджених графіків і визначається кількома факторами залежно від статусу одержувача пенсії та зазвичай не підлягає зміні навіть у разі зміни статусу.

"При цьому графік виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється з урахуванням територіальних дільниць. Своєю чергою дата отримання пенсії через установи банків визначається відповідно до графіка перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів. Зарахування коштів банками на поточні рахунки пенсіонерів здійснюється не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від органів Пенсійного фонду", – повідомили представники ПФУ.

Пенсіонер може подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера.

Хто отримує пенсію першим:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Після них нараховуються звичайні пенсії по інвалідності та за віком для непрацюючих пенсіонерів. Останніми отримують виплати пенсіонери, які працюють.

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