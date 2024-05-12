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Які документи потрібні для проходження медико-соціальної експертизи: перелік

07:54, 12 травня 2024
Кабмін визначив перелік документів, які мають подати пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК), що встановлює або переглядає інвалідність.
Які документи потрібні для проходження медико-соціальної експертизи: перелік
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет міністрів вніс зміни до порядку, умов та критеріїв встановлення інвалідності. Зокрема, Уряд визначив перелік документів, які мають подати пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК), що встановлює або переглядає інвалідність.

Отже, загальні документи, які пацієнт подає для проходження медико-соціальної експертизи:

  • паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення паспорта громадянина України у формі «ID картки» також витяг з реєстру територіальної громади);
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
  • для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;
  • для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах - довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:

  • направлення на МСЕК;
  • медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);
  • результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;
  • план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;
  • документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;
  • документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

Окремі зміни стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями.

Так, відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Ступінь втрати працездатності військовослужбовцю/військовослужбовиці комісія встановлюватиме після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров’я комісія розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Зміни дозволяють удосконалити процедуру проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності.

Як відомо, проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця проживання, отримати направлення на МСЕ можна екстериторіально, звернувшись до закладу охорони здоровʼя (за місцем проходження лікування або до сімейного лікаря), де підготують відповідні документи.

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