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«Доступні ліки»: як дізнатися, які препарати повністю безоплатні, а за які потрібно доплатити

13:18, 12 травня 2024
В Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки» – за нею українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою.
«Доступні ліки»: як дізнатися, які препарати повністю безоплатні, а за які потрібно доплатити
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Національна служба здоров’я опублікувала інструкцію, за якою пацієнти можуть перевірити, які препарати з програми «Доступні ліки» вони можуть взяти в аптеці безоплатно, а за які треба буде доплатити.

Програма реімбурсації «Доступні ліки» охоплює понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів, які пацієнти отримують безоплатно або з невеликою доплатою.

Щоб дізнатися, які саме препарати і тест-смужки є безоплатними, а за які потрібно доплатити, слід скористатися Реєстром актуальних лікарських засобів та медвиробів:

У таблиці з ліками ви побачите:

  • назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці №2 та №3);
  • форму випуску та дозування (стовпці №4 та №5);
  • кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець №6);
  • назву та країну виробника ліків (стовпець №8);
  • суму доплати за упаковку (стовпець №16) та іншу інформацію.

Саме за останнім стовпчиком №16, де міститься інформація про суму доплати за упаковку, можна знайти всі повністю безоплатні “Доступні ліки” та ті, за які потрібно доплатити.

Тож, якщо вам необхідно вибрати повністю безоплатний лікарський засіб за електронним рецептом, то у завантаженому списку ліків у стовпці №2 потрібно знайти міжнародну непатентовану назву, у стовпці №5 — потрібне дозування, а у стовпці №16 — усі комірки із сумою доплати в 0,00 грн.

У таблиці з медвиробами ви побачите:

  • назву медичного виробу та кількість медвиробів в упаковці (стовпці №2 та №3);
  • виробника та опис виробів, зокрема їх характеристику та призначення (стовпці №4 та №5);
  • суму доплати за упаковку медичного виробу (стовпець №11) та іншу інформацію.

Щоб обрати потрібні вам тест-смужки, знайдіть у переліку необхідну назву медичного виробу в стовпці №2, а у стовпцях №4, №5 — виробника та опис виробу. В останньому стовпчику №11 ви знайдете суму доплати за упаковку медвиробу.

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