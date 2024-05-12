«Доступные лекарства»: как узнать, какие препараты полностью бесплатны, а за какие нужно доплатить

Национальная служба здоровья опубликовала инструкцию, по которой пациенты могут проверить, какие препараты из программы «Доступные лекарства» они могут взять в аптеке бесплатно, а за которые нужно будет доплатить.
Программа реимбурсации «Доступные лекарства» включает более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий, которые пациенты получают бесплатно или с небольшой доплатой.
Чтобы узнать, какие именно препараты и тест-полоски бесплатны, а за которые нужно доплатить, следует воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий:
В таблице с лекарством вы увидите:
Именно по последнему столбику №16, где содержится информация о сумме доплаты за упаковку, можно найти все полностью бесплатные «Доступные лекарства» и те, за которые нужно доплатить.
Если вам необходимо выбрать полностью бесплатное лекарственное средство по электронному рецепту, то в загруженном списке лекарств в столбце №2 нужно найти международное непатентованное название, в столбце №5 — нужна дозировка, а в столбце №16 — все ячейки с суммой доплаты в 0 ,00 грн.
В таблице с медизделиями вы увидите:
Чтобы выбрать нужные вам тест-полоски, найдите в списке необходимое название медицинского изделия в столбце №2, а в столбцах №4, №5 – производителя и описание изделия. В последнем столбце №11 вы найдете сумму доплаты за упаковку медизделия.
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