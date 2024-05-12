«Доступные лекарства»: как узнать, какие препараты полностью бесплатны, а за какие нужно доплатить

В Украине продолжает действовать программа «Доступные лекарства» – по ней украинцы могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой.

Национальная служба здоровья опубликовала инструкцию, по которой пациенты могут проверить, какие препараты из программы «Доступные лекарства» они могут взять в аптеке бесплатно, а за которые нужно будет доплатить.

Программа реимбурсации «Доступные лекарства» включает более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий, которые пациенты получают бесплатно или с небольшой доплатой.

Чтобы узнать, какие именно препараты и тест-полоски бесплатны, а за которые нужно доплатить, следует воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий:

перечень лекарственных средств – по ссылке;

перечень медизделий (тест-полосок) - по ссылке.

В таблице с лекарством вы увидите:

название действующего вещества (международное непатентованное название) и торговое название лекарственного средства (столбцы №2 и №3);

форму выпуска и дозировки (столбцы №4 и №5);

количество единиц лекарственного средства в одной потребительской упаковке (столбец №6);

название и страну производителя лекарств (столбец №8);

сумму доплаты за упаковку (столбец №16) и другую информацию.

Именно по последнему столбику №16, где содержится информация о сумме доплаты за упаковку, можно найти все полностью бесплатные «Доступные лекарства» и те, за которые нужно доплатить.

Если вам необходимо выбрать полностью бесплатное лекарственное средство по электронному рецепту, то в загруженном списке лекарств в столбце №2 нужно найти международное непатентованное название, в столбце №5 — нужна дозировка, а в столбце №16 — все ячейки с суммой доплаты в 0 ,00 грн.

В таблице с медизделиями вы увидите:

название медицинского изделия и количество медизделий в упаковке (столбцы №2 и №3);

производителя и описание изделий, в частности, их характеристику и назначение (столбцы №4 и №5);

сумму доплаты за упаковку медицинского изделия (столбец №11) и другую информацию.

Чтобы выбрать нужные вам тест-полоски, найдите в списке необходимое название медицинского изделия в столбце №2, а в столбцах №4, №5 – производителя и описание изделия. В последнем столбце №11 вы найдете сумму доплаты за упаковку медизделия.

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