Практика судов
  1. В Украине

В Одессе разорвали договор на благоустройство сквера на 51,8 млн грн

07:18, 12 мая 2024
Разорван договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 51,8 млн грн, который был заключен с нарушением процедуры закупки.
В Одессе разорвали договор на благоустройство сквера на 51,8 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе расторгли договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 51,8 млн грн, заключенный с нарушением процедуры закупки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что в июне 2021 между Управлением капитального строительства Одесского горсовета и предприятием, по результатам открытых торгов, заключен договор на закупку работ по «Капитальному ремонту элементов благоустройства сквера, расположенного в пределах просп. Шевченко и просп. Гагарина в г. Одессе».

В нарушение требований ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодекса Украины, Положений пункта 4-1 постановления Кабинета Министров Украины от 11.10.2016 № 710 «Об эффективном использовании государственных средств» заказчиком проведена закупка без обоснования технических и качественных характеристик предмета закупки, размера бюджетного назначения и ожидаемой стоимости предмета закупки.

Кроме того, действие договора продолжалось без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований и фактически без цели реального наступления последствий.

Поэтому прокуроры сообщили Управлению капитального строительства Одесского городского совета о нарушении процедуры закупки с целью принятия соответствующих мер, направленных на реальную защиту и возобновление интересов государства.

Поэтому сторонами устранены нарушения путем расторжения вышеупомянутого договора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как кандидаты на должности судей апелляционных судов и ВАКС будут сдавать тестовые задания: комментарий ВККС

Тестовые задания будут обнародованы вместе с ответами, а выполнять их будут кандидаты на компьютерах.

Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.

В УПК и УК внесут изменения касательно противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в интересах национальной безопасности выполняло заранее утвержденное руководителем разведывательного органа разведывательное задание.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

В ГК внесут изменения по защите права собственности добросовестного приобретателя и презумпции правомерности распоряжения имуществом органами власти

В частности, в ГК предлагается презюмировать, что действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом правомерны и первый приобретатель этого имущества не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду