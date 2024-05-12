В Одессе разорвали договор на благоустройство сквера на 51,8 млн грн

Разорван договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 51,8 млн грн, который был заключен с нарушением процедуры закупки.

В Одессе расторгли договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 51,8 млн грн, заключенный с нарушением процедуры закупки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что в июне 2021 между Управлением капитального строительства Одесского горсовета и предприятием, по результатам открытых торгов, заключен договор на закупку работ по «Капитальному ремонту элементов благоустройства сквера, расположенного в пределах просп. Шевченко и просп. Гагарина в г. Одессе».

В нарушение требований ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодекса Украины, Положений пункта 4-1 постановления Кабинета Министров Украины от 11.10.2016 № 710 «Об эффективном использовании государственных средств» заказчиком проведена закупка без обоснования технических и качественных характеристик предмета закупки, размера бюджетного назначения и ожидаемой стоимости предмета закупки.

Кроме того, действие договора продолжалось без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований и фактически без цели реального наступления последствий.

Поэтому прокуроры сообщили Управлению капитального строительства Одесского городского совета о нарушении процедуры закупки с целью принятия соответствующих мер, направленных на реальную защиту и возобновление интересов государства.

Поэтому сторонами устранены нарушения путем расторжения вышеупомянутого договора.

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