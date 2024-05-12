В Одесі розірвали договір на благоустрій скверу на 51,8 млн грн

Розірвано договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти на суму майже 51,8 млн грн, який був укладений з порушенням процедури закупівлі.

В Одесі розірвали договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти на суму майже 51,8 млн грн, який був укладений з порушенням процедури закупівлі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що у червні 2021 року між Управлінням капітального будівництва Одеської міськради та підприємством, за результатами відкритих торгів, укладено договір на закупівлю робіт з «Капітального ремонту елементів благоустрою скверу, розташованого в межах просп. Шевченка та просп. Гагаріна у м. Одесі».

У порушення вимог ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України, Положень пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» замовником проведено закупівлю без обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.

Крім того, дія договору продовжувалась без визначення джерела фінансування, без бюджетних асигнувань, та фактично без мети реального настання наслідків.

Тому прокурори повідомили Управління капітального будівництва Одеської міської ради про порушення процедури закупівлі з метою вжиття відповідних заходів, направлених на реальний захист та поновлення інтересів держави.

Через це сторонами усунуто порушення шляхом розірвання вищезазначеного договору.

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