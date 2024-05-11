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«Воювати не будемо», — Емманюель Макрон пояснив свої заяви про можливе розміщення військ в Україні

17:16, 11 травня 2024
Президент Франції пояснив свої заяви щодо введення військ в Україну, заявивши, що країна вступати у війну не планує.
«Воювати не будемо», — Емманюель Макрон пояснив свої заяви про можливе розміщення військ в Україні
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Президент Франції Емманюель Макрон пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні. Він опублікував 16-хвилинне відео у соцмережі Х, передає Le Progres.

За його словами, країна вступати у війну не планує. Макрон наголосив, що Франція «воювати не буде», але також він пояснив свої заяви про можливе введення військ в Україну.

«У якийсь момент ми повинні бути в змозі переконати росію не продовжувати наступати, тому що в Україні верховенство права також стоїть на кону, і якщо ми залишимо все так, як є в Україні, то це буде право найсильнішого», - розповів Макрон.

Окремо він додав, що найближчими тижнями Франція планує збільшити кількість допомоги Україні й доставити більше військового обладнання.

«Ось чому ми повинні допомагати більше, що ми й збираємося зробити найближчими тижнями, доставити більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, що якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб зупинити їх», - додав президент Франції.

Окрім цього, у своєму відео Макрон підтримав «створення європейського оборонного потенціалу, сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч людей, які можуть бути розгорнуті для захисту наших громадян, коли відбувається дуже серйозна операція», і «проведення спільних навчань європейців».

Раніше Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ Франції в Україну в двох випадках.

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