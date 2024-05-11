Спроба наступу рф на Харківщині: росіяни заздалегідь готували ІПСО

Росіяни хочуть поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи і демотивувати цивільних та військових, - аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ворожа пропаганда розпочала свою психологічну операцію ще до спроб новоого наступу в Харківській області. Проте 10 травня кількість ворожої ІПСО значно зросла, заявив аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков в ефірі телемарафону.

Ще з березня загарбники розпочали психологічну операцію інформаційного супроводу бойових дій на півночі Харківської області, що розпочалися вчора.

Проте, за словами аналітика, саме 10 травня було зафіксовано зростання кількості вкидів, фейків, які були спрямовані саме на Харків, на жителів міста й області й, зокрема, стосувалися взагалі харківського регіону.

"Що стосується інформаційного супроводу вчорашніх бойових дій, які, вочевидь будуть, продовжуватися сьогодні, то мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовуються для розповсюдження такої інформації, повідомляли, що російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових, ті тікають, залишають позиції, і ось-ось Харків буде взятий в кліщі і так далі", - розповів Жуков.

Аналітик пояснив, що такими повідомленнями росіяни хочуть поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи і демотивувати, деморалізувати як цивільних, так і військових.

Жуков наголосив, що треба, в першу чергу, орієнтуватися на офіційні повідомлення і пропускати поза увагою ті вкиди, які робляться з російської сторони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 травня о 5 ранку відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що по всій лінії фронту тривають важкі бої.

Окупанти вже знаходяться на відстані 30 кілометрів від Харкова, повідомили у Інституті вивчення війни.

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