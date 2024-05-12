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Якою має бути процедура скорочення працівника з яким призупинено дію трудового договору: роз’яснення

07:00, 12 травня 2024
Дію трудового договору може бути призупинено у зв’язку з військовою агресією проти України, що унеможливлює надання та виконання роботи.
Якою має бути процедура скорочення працівника з яким призупинено дію трудового договору: роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, якою має бути процедура скорочення працівника з яким призупинено дію трудового договору. 

Протягом воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, які встановлює Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.

Відповідно до статті 13 Закону № 2136, призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дію трудового договору може бути призупинено у зв’язку з військовою агресією проти України, що унеможливлює надання та виконання роботи. 

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин (абз. 3 ч. 1 ст. 13 Закону № 2136). І хоча працівник не виконує роботу, яку передбачає трудовий договір, він і надалі залишається працівником роботодавця. 

Отже, Закон № 2136 не забороняє під час призупинення дії трудового договору повідомляти працівника про будь-які рішення роботодавця та суттєво не змінює процедури скорочення, оскільки, всі приписи трудового законодавства щодо порядку звільнення за скорочення залишаються чинними, тобто, такими самими як і у мирний час. 

Насамперед роботодавець зобов’язаний видати наказ про скорочення.

Згідно з пунктом першим частини першої статті 40 КЗпП України розірвати трудовий договір можна, лише якщо будуть зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

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