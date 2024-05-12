На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за 9 тисяч доларів зголосився організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон

Обвинувачений, дізнавшись про бажання знайомого виїхати за межі України, повідомив, що організує йому перетин держкордону з Молдовою

Жителя Тернопільського району судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт щодо жителя одного з сіл Тернопільського району, обвинуваченого в організації та сприянні в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, дізнавшись про бажання знайомого виїхати за межі України, повідомив, що організує йому перетин державного кордону в м. Могилів-Подільський Вінницької області. За його словами, у вказаному місті чоловіка автомобілем мали б перевезти майже до самого кордону з Молдовою. Після цього, по команді потрібно буде вийти з авто, швидко перейти українсько-молдовський кордон, а далі його зустрінуть та на човні переправлять через річку. Свої послуги обвинувачений оцінив у 9000 доларів.

Правоохоронці задокументували факт одержання ним частини грошей від військовозобов'язаного у місті Тернопіль. Завершено розслідування, яке здійснювали слідчі поліції.

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