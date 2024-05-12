В Тернопольской области будут судить мужчину, который за 9 тысяч долларов вызвался организовать незаконную переправку военнообязанного через границу

Обвиняемый, узнав о желании знакомого уехать за пределы Украины, сообщил, что организует ему пересечение госграницы с Молдовой.

Жителя Тернопольского района будут судить за организацию незаконной переправки военнообязанной через границу. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя одного из сел Тернопольского района, обвиняемого в организации и содействии в незаконной переправке военнообязанного через государственную границу Украины за денежное вознаграждение (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, узнав о желании знакомого уехать за пределы Украины, сообщил, что организует ему пересечение государственной границы в г. Могилев-Подольский Винницкой области. По его словам, в указанном городе мужчину автомобилем должны перевезти почти до самой границы с Молдовой. После этого, по команде нужно будет выйти из авто, быстро перейти украинско-молдавскую границу, а дальше ее встретят и на лодке переправят через реку. Свои услуги обвиняемый оценил в 9000 долларов.

Правоохранители задокументировали факт получения им части денег от военнообязанного в городе Тернополь. Завершено расследование, которое проводили следственные полиции.

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