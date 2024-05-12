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Какая должна быть процедура сокращения работника, с которым приостановлено действие трудового договора: разъяснение

07:00, 12 мая 2024
Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что делает невозможным предоставление и выполнение работы.
Какая должна быть процедура сокращения работника, с которым приостановлено действие трудового договора: разъяснение
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает, какой должна быть процедура сокращения работника, с которым приостановлено действие трудового договора.

На протяжении военного положения действуют ограничения и особенности организации трудовых отношений, устанавливаемых Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-ІХ.

Согласно статье 13 Закона № 2136, приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору. Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что делает невозможным предоставление и выполнение работы.

Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений (абз. 3 ч. 1 ст. 13 Закона № 2136). И хотя работник не выполняет работу, которую предусматривает трудовой договор, он продолжает оставаться работником работодателя.

Следовательно, Закон № 2136 не запрещает при приостановлении действия трудового договора уведомлять работника о каких-либо решениях работодателя и существенно не изменяет процедуры сокращения, поскольку все предписания трудового законодательства относительно порядка увольнения за сокращение остаются в силе, то есть такими же, как и в мирный. время.

В первую очередь работодатель обязан издать приказ о сокращении. Согласно пункту первой части первой статьи 40 КЗоТ Украины расторгнуть трудовой договор можно только если будут изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

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