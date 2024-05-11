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Попытка наступления рф на Харьковщине: россияне заранее готовили ИПСО

23:59, 11 мая 2024
Россияне хотят распространить панические настроения, преувеличить свои успехи и демотивировать гражданских и военных, – аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Попытка наступления рф на Харьковщине: россияне заранее готовили ИПСО
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Вражеская пропаганда начала свою психологическую операцию еще до попыток нового наступления в Харьковской области. Однако 10 мая количество вражеской ИПСО значительно выросло, заявил аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков в эфире телемарафона.

Еще с марта захватчики начали психологическую операцию информационного сопровождения начавшихся вчера боевых действий на севере Харьковской области.

Однако, по словам аналитика, именно 10 мая был зафиксирован рост количества вбросов, фейков, направленных именно на Харьков, на жителей города и области и, в частности, касались вообще харьковского региона.

"Что касается информационного сопровождения вчерашних боевых действий, которые, очевидно, будут продолжаться сегодня, то сеть российских военкоров и других медиаканалов, используемых для распространения такой информации, сообщали, что российская армия с успехом наступает, занимает какие-то населенные пункты, закрепляется, берет в плен огромное количество украинских военных, те бегут, покидают позиции, и вот-вот Харьков будет взят в клеще и так далее", - рассказал Жуков.

Аналитик объяснил, что подобными сообщениями россияне хотят распространить панические настроения, преувеличить свои успехи и демотивировать, деморализовать как гражданских, так и военных.

Жуков подчеркнул, что надо, в первую очередь, ориентироваться на официальные сообщения и упускать без внимания те вбросы, которые делаются с российской стороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 мая в 5 утра произошла попытка прорыва российских войск на линию украинской обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей линии фронта продолжаются тяжелые бои.

Оккупанты уже находятся в 30 километрах от Харькова, сообщили в Институте изучения войны. 

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