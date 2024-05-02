Емманюель Макрон не виключає можливості введення військ Франції в Україну в двох випадках

Президент Франції не виключає відправлення військ, якщо рф прорве лінію фронту і буде запит України.

Президент Франції Емманюель Макрон не виключає відправлення військ, якщо рф прорве лінію фронту, і Україна звернеться з відповідним запитом. Про це він розповів у інтерв’ю The Economist.

Зокрема, на питання про те, чи він далі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно.

«Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає «червоних ліній» і хто є агресором», — зазначив президент Франції.

Він заявив, що ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.

«В іншому разі ми послаблюємо самі себе, а це і є «рамка», у якій ми діяли до цього часу. І насправді багато країн у наступні тижні сказали, що зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією і що вона правильна», – додав президент Франції.

Макрон зауважив, що Франція у нещодавній історії мала досвід військових інтервенцій, зокрема в Африці для протидії тероризму – на запит відповідних суверенних держав.

«Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України – а зараз це не так – ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій – це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років», — додав він.

Президент додав, що агресивна реакція рф на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект і донесли меседж «не думайте, що ми зупинимося тут, якщо ви не зупинитеся».

«У мене чітка стратегічна мета: росія не може перемогти в Україні. Якщо яосія переможе в Україні, у Європі вже не буде безпеки. Хто може думати, що росія на тому зупиниться? Якою буде безпека для сусідніх країн – Молдови, Румунії, Польщі, Литви, інших?

І поза тим, яка буде довіра до європейців, які витратили мільярди, сказали, що на кону виживання континенту, і потім не знайшли способів зупинити росію? Тож так, ми не повинні нічого виключати. Адже наша мета – щоб росія ніколи не могла перемогти в Україні», — наголосив Макрон.

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