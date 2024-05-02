Практика судов
  1. В мире

Эмманюэль Макрон не исключает возможности введения войск Франции в Украину в двух случаях

16:21, 2 мая 2024
Президент Франции не исключает отправки войск, если рф прорвет линию фронта и будет запрос Украины.
Эмманюэль Макрон не исключает возможности введения войск Франции в Украину в двух случаях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает отправки войск, если россия прорвет линию фронта, и Украина обратится с соответствующим запросом. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

В частности, на вопрос о том, держится ли он дальше своих слов о возможности введения войск союзников в Украину, Макрон ответил утвердительно.

«Как я и сказал, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, проявили чрезмерную нерешительность, очерчивая пределы нашей реакции тому, у кого уже нет «красных линий» и кто агрессор», — отметил президент Франции.

Он заявил, что непредоставление противнику полного понимания, каких действий можно ожидать или точно не следует ожидать, также является инструментом сдерживания.

«В противном случае мы ослабляем сами себя, а это и есть рамка, в которой мы действовали до сих пор. И на самом деле многие страны в последующие недели сказали, что поняли наш подход, согласились с нашей позицией и что она верна», – добавил президент Франции.

Макрон отметил, что Франция в недавней истории имела опыт военных интервенций, в частности в Африке для противодействия терроризму – по запросу соответствующих суверенных государств.

«Если бы россияне прорвали фронт и будь просьба Украины – а сейчас это не так – мы бы легитимно задали себе такой вопрос. Поэтому я думаю, что исключать такой сценарий – это означало бы, что мы не изучили уроки последних двух лет», — добавил он.

Президент добавил, что агрессивная реакция россии на его первые заявления доказала, что они имели желаемый эффект и донесли месседж «не думайте, что мы остановимся здесь, если вы не остановитесь».

«У меня четкая стратегическая цель: россия не может победить в Украине. Если росия победит в Украине, то в Европе уже не будет безопасности. Кто может думать, что россия на этом остановится? Какова будет безопасность для соседних стран – Молдовы, Румынии, Польши, Литвы, других?

И вне того, какое будет доверие к потратившим миллиарды европейцам сказали, что на кону выживание континента, и потом не нашли способов остановить россию? Так что мы не должны ничего исключать. Ведь наша цель – чтобы россия никогда не могла победить в Украине», — подчеркнул Макрон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
За закрытое укрытие будут штрафовать на месте до 17 тысяч грн, а в случае гибели людей нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы

Выносить постановления о штрафах на месте по закрытым укрытиям будут государственные инспекторы ГСЧС.

За 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины

Количество мобилизованных государственных служащих за 3 месяца 2024 года выросло на 42 человека, из которых 38 женщины и 4 мужчины.

Судья не смог вовремя рассмотреть ходатайство о содержании под стражей, потому что его бросили все секретари судебного заседания

Подозреваемый вышел на свободу, а судья получил дисциплинарное дело.

Определения об аресте имущества будут изыматься из Реестра судебных решений на год, а судьи смогут сами определять, какая информация подлежит закрытию

Как полный, так и общий доступ к решениям об аресте имущества и о временном доступе к вещам и документам в Реестре судебных решений будут закрываться на год после принятия – НАПК назвало законопроект коррупциогенным.

Верховная Рада намерена запретить публиковать в Реестре судебные решения по мобилизации и военному учету

Из публичной части Реестра судебных решений исключат решения, вынесенные по делам по военнообязанным и военнослужащим – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео