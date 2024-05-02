Киевляне подписывают уже седьмую петицию против остановки общественного транспорта во время тревог

Решение об остановке транспорта действует в Киеве уже 21 месяц, с августа 2022 года.

В столице подходит к концу подписание уже седьмой петиции за отмену остановки коммунального транспорта во время воздушных тревог. За пять дней до завершения осталось собрать 500 подписей. Петицию можно подписать на сайте Киевсовета или в приложении Киев Цифровой.

Решение об остановке транспорта действует в Киеве уже 21 месяц, с августа 2022 года. За это время воздушные тревоги в городе продолжались более 430 часов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета относительно электронной петиции о «Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус)». Как и раньше транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

«После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Как и раньше – транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена», - отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Начальник КГВА подчеркнул, что такое решение обусловлено мерами безопасности.

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