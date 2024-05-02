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Кияни підписують вже сьому петицію проти зупинки громадського транспорту під час тривог

22:36, 2 травня 2024
Рішення про зупинку транспорту діє в Києві вже 21 місяць, від серпня 2022 року.
Кияни підписують вже сьому петицію проти зупинки громадського транспорту під час тривог
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У столиці добігає кінця підписання вже сьомої петиції за скасування зупинки комунального транспорту під час повітряних тривог. За п’ять днів до завершення залишилося зібрати 500 підписів. Петицію можна підписати на сайті Київради або в застосунку Київ Цифровий.

Рішення про зупинку транспорту діє в Києві вже 21 місяць, від серпня 2022 року. За цей час повітряні тривоги в місті тривали загалом понад 430 годин.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про «Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус).  Як і раніше транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття.

«Після обговорень, було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше – транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено», - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Начальник КМВА наголосив, що таке рішення обумовлене заходами безпеки.

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