Рух громадського транспорту під час тривог: що вирішили у Раді оборони Києва

Як і раніше транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття.

Джерело фото: КМДА

Рада оборони Києва прийняла рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про «Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус). Після обговорень, було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше – транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено», - зазначив Сергій Попко.

Начальник КМВА наголосив, що таке рішення обумовлене заходами безпеки.

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