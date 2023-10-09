Движение общественного транспорта во время тревог: что решили в Совете обороны Киева

Как и раньше транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Источник фото: КГГА

Совет обороны Киева принял решение продлить запрет на движение общественного транспорта во время воздушных тревог. Как и раньше транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета относительно электронной петиции о «Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус)». После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Как и раньше – транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена», - отметил Сергей Попко.

Начальник КГВА подчеркнул, что такое решение обусловлено мерами безопасности.

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