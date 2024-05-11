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«Воевать не будем», — Эмманюэль Макрон объяснил свои заявления о возможном размещении войск в Украине

17:16, 11 мая 2024
Президент Франции объяснил свои заявления по вводу войск в Украину, заявив, что страна вступать в войну не планирует.
«Воевать не будем», — Эмманюэль Макрон объяснил свои заявления о возможном размещении войск в Украине
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине. Он опубликовал 16-минутное видео в соцсети Х, сообщает Le Progres.

По его словам, страна вступать в войну не планирует. Макрон подчеркнул, что Франция «воевать не будет», но также объяснил свои заявления о возможном введении войск в Украину.

«В какой-то момент мы должны быть в состоянии убедить россию не продолжать наступать, потому что в Украине верховенство права также стоит на кону, и если мы оставим все так, как есть в Украине, то это будет право сильнейшего», - рассказал Макрон.

Отдельно он добавил, что в ближайшие недели Франция планирует увеличить количество помощи Украине и доставить больше военного оборудования.

Вот почему мы должны помогать больше, что мы и собираемся сделать в ближайшие недели, доставить больше оборудования украинцам, но также сказать в определенный момент, что если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы остановить их», – добавил президент Франции.

Кроме того, в своем видео Макрон поддержал «создание европейского оборонного потенциала, сил быстрого реагирования численностью 5 тысяч человек, которые могут быть развернуты для защиты наших граждан, когда происходит очень серьезная операция», и «проведение совместных учений европейцев».

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск Франции в Украину в двух случаях.

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