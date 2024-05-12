Какие документы необходимы для прохождения медико-социальной экспертизы: список

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет министров внес изменения в порядок, условия и критерии установления инвалидности. В частности, Правительство определило перечень документов, которые должны предоставить пациенты для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК), устанавливающей или пересматривающей инвалидность.
Итак, общие документы, которые пациент представляет для прохождения медико-социальной экспертизы:
Медицинские документы, представляющие врачебные консультативные комиссии в МСЭК, таковы:
Отдельные изменения касаются прохождения МСЭК военнослужащими.
Так, теперь причинная связь инвалидности, а также степень потери трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВЛК, оформленного справкой ВЛК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВЛК.
Степень потери трудоспособности военнослужащему/военнослужащей комиссия будет устанавливать после окончания его лечения. На основании данных по потере здоровья комиссия будет разрабатывать программу медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.
Изменения позволяют усовершенствовать процедуру прохождения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.
Как известно, прохождение медико-социальной экспертизы не зависит от места жительства, получить направление на МСЭ можно экстерриториально, обратившись в здравоохранение (по месту прохождения лечения или к семейному врачу), где подготовят соответствующие документы.
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