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Какие документы необходимы для прохождения медико-социальной экспертизы: список

07:54, 12 мая 2024
Кабмин определил перечень документов, которые должны предоставить пациенты для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК), устанавливающей или пересматривающей инвалидность.
Какие документы необходимы для прохождения медико-социальной экспертизы: список
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет министров внес изменения в порядок, условия и критерии установления инвалидности. В частности, Правительство определило перечень документов, которые должны предоставить пациенты для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК), устанавливающей или пересматривающей инвалидность.

Итак, общие документы, которые пациент представляет для прохождения медико-социальной экспертизы:

  • паспорт гражданина Украины (в случае предъявления паспорта гражданина Украины в форме «ID карты» также выписка из реестра территориального общества);
  • справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;
  • для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного) или удостоверение о приписке к призывному участку или справка территориального центра и социальной поддержки о пребывании на военном учете;
  • для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах - справка о пребывании в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Медицинские документы, представляющие врачебные консультативные комиссии в МСЭК, таковы:

  • направление на МСЭК;
  • медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);
  • результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;
  • план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;
  • документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;
  • документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.

Отдельные изменения касаются прохождения МСЭК военнослужащими.

Так, теперь причинная связь инвалидности, а также степень потери трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВЛК, оформленного справкой ВЛК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВЛК.

Степень потери трудоспособности военнослужащему/военнослужащей комиссия будет устанавливать после окончания его лечения. На основании данных по потере здоровья комиссия будет разрабатывать программу медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Изменения позволяют усовершенствовать процедуру прохождения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.

Как известно, прохождение медико-социальной экспертизы не зависит от места жительства, получить направление на МСЭ можно экстерриториально, обратившись в здравоохранение (по месту прохождения лечения или к семейному врачу), где подготовят соответствующие документы.

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