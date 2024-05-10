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Затверджувати списки заброньованих військовозобов’язаних буде Міноборони, а не Генштаб

10:06, 10 травня 2024
Кабмін вніс зміни в Порядок бронювання військовозобов’язаних.
Затверджувати списки заброньованих військовозобов’язаних буде Міноборони, а не Генштаб
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Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на час дії воєнного часу. Тепер підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, подаватимуть списки на погодження Міністерству оборони.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 8 травня 2024 року № 520.

«Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, подають список до Міноборони», - сказано у постанові.

Разом з тим, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

«Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Зазначимо, що 18 травня набуде чинності Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів. 

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі  підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», - зазначив Ігор Фоменко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

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