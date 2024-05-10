10 травня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні і світі відзначають Всесвітній день господарювання.

У п’ятницю, 10 травня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

131 день року

235 днів до кінця року

схід сонця 05:17

захід сонця 20:31

тривалість дня 15.15

фаза місяця «зростаючий місяць»

Так, в Україні та світі відзначають:

Міжнародний день арганії – день присвячений підвищенню обізнаності про арганію – дерево, що росте в Марокко і відоме своєю витривалістю та багатогранною корисністю.

День океану-матері – подія присвячена визнанню життєво важливої ролі, яку океани відіграють у підтримці життя на Землі, і підвищенню обізнаності про важливість захисту та збереження наших морських ресурсів.

Всесвітній день господарювання

День довіри своїй інтуїції – день, який спонукає людей прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм інстинктам.

День незалежності Румунії – державне свято в Румунії.

Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком – проводиться з 2004 року щорічно.

Всесвітній день руху для здоров’я – щорічна глобальна ініціатива сприяння фізичній активності, що фінансується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) із широким залученням громадських організацій у всьому світі.

Світла п’ятниця – припадає на відповідний день тижня після Великодня. Це свято приурочене до однієї із найбільших подій для християнського світу – Воскресіння Ісуса Христа. Весь тиждень після Великодня вважається святковим, але Світла п’ятниця займає у ньому особливо почесне місце.

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