Практика судов
  1. Общество

10 мая: какой сегодня праздник и главные события

09:53, 10 мая 2024
В Украине и мире отмечают Всемирный день ведения хозяйства.
10 мая: какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 10 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

  • 131 день года
  • 235 дней до конца года
  • восход солнца 05:17
  • заход солнца 20:31
  • продолжительность дня 15.15
  • фаза луны «растущая луна»

Так, в Украине и мире отмечают:

Международный день аргании – день, посвященный повышению осведомленности об аргании – дерево, растущее в Марокко и известное своей выносливостью и многогранной полезностью.

День океана-матери – событие посвященное признанию жизненно важной роли, которую океаны играют в поддержании жизни на Земле, и повышению осведомленности о важности защиты и сохранения наших морских ресурсов.

Всемирный день ведения хозяйства

День доверия своей интуиции – день, побуждающий людей прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять своим инстинктам.

День независимости Румынии – государственный праздник Румынии.

Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой – проводится с 2004 года ежегодно.

Всемирный день движения для здоровья – ежегодная глобальная инициатива содействия физической активности, финансируемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с широким привлечением общественных организаций по всему миру.

Светлая пятница – приходится на соответствующий день недели после Пасхи. Этот праздник приурочен к одному из величайших событий для христианского мира – Воскресению Иисуса Христа. Вся неделя после Пасхи считается праздничной, но Светлая пятница занимает в ней особенно почетное место.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель ООО обжаловал протокол ТЦК, ссылаясь на то, что его подписал свидетель, который сам работает в ТЦК и является мужем судьи – апелляционный суд разобрался, есть ли здесь нарушения

На директора предприятия составили протокол за невыполнение им распоряжения ТЦК об обеспечении явки работников, но он указал, что свидетель, подписавший этот протокол, является заинтересованным лицом, ведь работает в том же ТЦК и является мужем судьи суда, где рассматривалось дело по иску директора к ТЦК.

Судья из Луганской области не прибыл в новый суд, а о его местонахождении ничего неизвестно

Судью могут уволить за уклонение от осуществления правосудия.

Суд оставил в силе штраф ТЦК для директора предприятия, где работники не стояли на военном учете

Директор ООО принимала на работу военнообязанных граждан без военно-учетного документа – суд оставил в силе штраф 5100 грн от ТЦК.

Верховная Рада приняла закон о возможности одновременного оформления за границей паспорта гражданина Украины и загранпаспорта

10 мая истекает срок действия проекта о возможности одновременного оформления паспорта, но новый закон вступит в силу не раньше, чем через два месяца.

В БП ВС, КГС и КУС Верховного Суда интегрировали свое делопроизводство с подсистемой Электронного суда – ВСП

В «Голосе Украины» опубликовали объявление о работе модулей ЕСИТС в Верховном Суде.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео