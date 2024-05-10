10 мая: какой сегодня праздник и главные события

В Украине и мире отмечают Всемирный день ведения хозяйства.

В пятницу, 10 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

131 день года

235 дней до конца года

восход солнца 05:17

заход солнца 20:31

продолжительность дня 15.15

фаза луны «растущая луна»

Так, в Украине и мире отмечают:

Международный день аргании – день, посвященный повышению осведомленности об аргании – дерево, растущее в Марокко и известное своей выносливостью и многогранной полезностью.

День океана-матери – событие посвященное признанию жизненно важной роли, которую океаны играют в поддержании жизни на Земле, и повышению осведомленности о важности защиты и сохранения наших морских ресурсов.

Всемирный день ведения хозяйства

День доверия своей интуиции – день, побуждающий людей прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять своим инстинктам.

День независимости Румынии – государственный праздник Румынии.

Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой – проводится с 2004 года ежегодно.

Всемирный день движения для здоровья – ежегодная глобальная инициатива содействия физической активности, финансируемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с широким привлечением общественных организаций по всему миру.

Светлая пятница – приходится на соответствующий день недели после Пасхи. Этот праздник приурочен к одному из величайших событий для христианского мира – Воскресению Иисуса Христа. Вся неделя после Пасхи считается праздничной, но Светлая пятница занимает в ней особенно почетное место.

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