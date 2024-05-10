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Утверждать списки забронированных от мобилизации будет Минобороны, а не Генштаб

10:06, 10 мая 2024
Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.
Утверждать списки забронированных от мобилизации будет Минобороны, а не Генштаб
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Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на время действия военного времени. Теперь предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, будут давать списки на согласование Министерству обороны.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 8 мая 2024 года № 520.

«Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, подают список в Минобороны», - говорится в постановлении.

Вместе с тем, по-прежнему, бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

«Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

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