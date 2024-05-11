Евровидение-2024: организаторы изменили правила голосования, как отдать свой голос за фаворита

Из-за дисквалификации Нидерландов Йоста Кляйна организаторы конкурса объявили нововведения.

Кадр из выступления представительниц Украины alyona alyona & Jerry Heil

Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2024» из-за дисквалификации представителя Нидерландов Йоста Кляйна объявили новые правила голосования. Об этом организаторы сообщили в Х (бывший Twitter).

Как известно, Йост Кляйн должен был выступить под номером 5. Порядок выступлений конкурсантов решили не менять, чтобы не возникло путаницы. Следовательно, все страны будут выступать под своим номером.

Жюри конкурса после генеральной репетиции 10 мая уже отдали свои голоса за фаворитов. При этом Нидерланды не получат ни одного балла, а получившие меньше баллов страны поднимутся на ступеньку выше. Следует отметить, что жители Нидерландов могут голосовать в финале. Также баллы жюри Нидерландов не аннулируются.

Отмечается, если еврофаны проголосуют за Йоста Кляйна, то этот балл не будет учтен. Однако плата за голос все же может быть взыскана.

К слову, Кляйна была дисквалифицирована из-за ненадлежащего отношения к участнице съемочной группы шоу.

Как проголосовать на конкурсе

Отдавать голос за свою страну нельзя. Если вы находитесь на территории Украины, проголосовать за Jerry Heil и alyona alyona невозможно. Однако украинцы, находящиеся сейчас за границей, могут поддержать дуэт.

Проголосовать можно сделать на нескольких платформах:

в мобильном приложении Eurovision Song Contest, доступном для ОС Android, iOS или Windows;

по телефону и/или SMS могут отдать свой голос страны-участники по номерам, которые будут объявлены во время трансляции;

на сайте esc.vote.

Напомним, что Украина резко упала в рейтинге букмекеров Евровидения. Сейчас на первом месте по шансам на победу идет исполнитель из Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim — у него 41% шансов на победу.

Ранее обнародовали порядок выступлений участников в финале Евровидения-2024.

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