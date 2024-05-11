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Самая мощная за 20 лет магнитная буря вывела из строя спутники Starlink Илона Маска

19:53, 11 мая 2024
Подобной силы геомагнитная буря обрушивалась на планету в последний раз в 2003 году.
Самая мощная за 20 лет магнитная буря вывела из строя спутники Starlink Илона Маска
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 10 мая Землю накрыла мощная магнитная буря. Она имеет экстремальный уровень 5 из 5.

Как выяснилось, солнечная активность повлияла даже на спутники Илона Маска Starlink. Об этом сообщает Reuters.

Так, спутниковое отделение SpaceX предупредило об «ухудшении качества обслуживания». Накануне Маск заявил, что спутники Starlink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока выдерживают.

В то же время Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что шторм является самым большим с октября 2003 года и, вероятно, будет продолжаться в течение выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации среди других служб.

Как известно, Starlink владеет примерно 60% из примерно 7500 спутников, вращающихся вокруг Земли, и является доминирующим игроком в спутниковом интернете.

Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные каналы для передачи данных между собой в космосе со скоростью света, что позволяет сети предложить интернет-покрытие по всему миру.

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