На Землю обрушилася потужна магнітна буря – шторм може вплинути на енергосистему

Це перший шторм рівня G5 з жовтня 2003 року.

Джерело фото: depositphotos.com

Серія сонячних спалахів і корональних викидів маси стали причиною потужних магнітних бур, що обрушилися на Землю ввечері у п'ятницю, 10 травня. Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю та додають, що сонячні спалахи та корональні викиди маси можуть порушити зв'язок на Землі на вихідних.

У центрі спецконтролю зауважують, що геомагнітна буря, що триває, наразі є «екстремальною» та має рівень 5 з 5.

«Це перший шторм рівня G5 з жовтня 2003 року. Ураган може вплинути на енергосистему, а також на супутниковий і високочастотний радіозв'язок», - пишуть у центрі.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 травня у нічному небі у низці регіонів українці помітили північне сяйво. У мережі люди поділилися знімками яскравого явища.

Джерело фото: Головний центр спеціального контролю

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