У Києві та області зафіксували спалах вірусного гепатиту А: перші симптоми та як себе вберегти

У Києві та Київській області зафіксували спалах вірусного гепатиту А. Медики вже зареєстрували 5 випадків цієї хвороби. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
Як стало відомо, інфекція почала ширитися з одного із закладів торгівлі у столиці.
Хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші - проходять лікування амбулаторно.
«ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ України» проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання», — йдеться у повідомленні.
Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.
Шляхи інфікування
Найбільш розповсюджені симптоми вірусного гепатиту А:
Профілактика
Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.
Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв.
Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.
Для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень , утім у нас зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А, які дозволені до використання в дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них — комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.
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