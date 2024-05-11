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У Києві та області зафіксували спалах вірусного гепатиту А: перші симптоми та як себе вберегти

14:51, 11 травня 2024
Медики вже зареєстрували 5 випадків цієї хвороби.
У Києві та області зафіксували спалах вірусного гепатиту А: перші симптоми та як себе вберегти
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У Києві та Київській області зафіксували спалах вірусного гепатиту А. Медики вже зареєстрували 5 випадків цієї хвороби. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Як стало відомо, інфекція почала ширитися з одного із закладів торгівлі у столиці.

Хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них  перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші -  проходять лікування амбулаторно.

«ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ України» проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання», — йдеться у повідомленні.

Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Шляхи інфікування

  • фекально-оральний:
  • вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
  • недотримання правил  особистої гігієни;
  • у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
  • деякі види сексуальних стосунків.

Найбільш розповсюджені симптоми вірусного гепатиту А:

  • виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
  • підвищення температури тіла;
  • втрата апетиту;
  • діарея;
  • блювота;
  • неприємні відчуття в животі;
  • важкість у правому підребер’ї;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.

Профілактика

Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.

Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв.

Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.

Для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень , утім у нас зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А, які дозволені до використання в дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них — комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.

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