Євробачення-2024: де дивитися і під яким номером виступатиме Україна у фіналі

Аlyona Аlyona та Jerry Heil вийдуть на сцену під номером 2.

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Сьогодні, 11 травня, у шведському місті Мальме відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення". Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Представниці України Аlyona Аlyona та Jerry Heil з композицією Teresa & Maria виступатимуть під другим номером.

На Youtube-каналі "Євробачення Україна" о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватимуть Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

Також фінал покажуть телеканали Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Нагадаємо, що Україна різко впала в рейтингу букмекерів Євробачення. Наразі на першому місці за шансами на перемогу йде виконавець із Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim — він має 41% шансів на перемогу.

Раніше оприлюднили порядок виступів учасників у фіналі Євробачення-2024.

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