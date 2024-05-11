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Евровидение-2024: где смотреть и под каким номером будет выступать Украина в финале

14:33, 11 мая 2024
Аlyona Аlyona и Jerry Heil выйдут на сцену под номером 2.
Евровидение-2024: где смотреть и под каким номером будет выступать Украина в финале
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Сегодня, 11 мая, в шведском городе Мальме состоится гранд-финал песенного конкурса "Евровидение". Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.
Представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria выступят под вторым номером.

На YouTube-канале "Евровидения Украина" в 22:00 начнется трансляция из комментаторской студии, где будут работать Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Также финал покажут телеканалы Суспильне Культура и Суспильне Евровидение.

Напомним, что Украина резко упала в рейтинге букмекеров Евровидения. Сейчас на первом месте по шансам на победу идет исполнитель из Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim — у него 41% шансов на победу.

Ранее обнародовали порядок выступлений участников в финале Евровидения-2024.

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