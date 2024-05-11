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В Киеве и области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А: первые симптомы и как себя уберечь

14:51, 11 мая 2024
Медики уже зарегистрировали пять случаев этой болезни.
В Киеве и области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А: первые симптомы и как себя уберечь
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В Киеве и Киевской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А. Медики уже зарегистрировали 5 случаев этой болезни. Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

Как стало известно, инфекция начала распространяться из одного из торговых заведений в столице.

Больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят лечение амбулаторно.

«ГУ «Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины» проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания», — говорится в сообщении.

Вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

Пути инфицирования

  • фекально-оральный:
  • употребление загрязненной воды или пищи, которые могут содержать фекалии инфицированных;
  • несоблюдение правил личной гигиены;
  • в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;
  • некоторые виды сексуальных отношений.

Наиболее распространены симптомы вирусного гепатита А:

  • выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
  • повышение температуры тела;
  • потеря аппетита;
  • диарея;
  • рвота;
  • неприятные ощущения в животе;
  • тяжесть в правом подреберье;
  • потемнение мочи;
  • желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых людей.

Профилактика

Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, а также после каждого посещения туалета.

Пейте только кипяченую воду: кипятить следует не менее 10 мин.

Хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением.

Для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина. В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако у нас зарегистрированы две инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А, которые разрешены к использованию у детей от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, защищающая от двух штаммов вируса гепатита: А и В.

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