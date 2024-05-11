В Киеве и области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А: первые симптомы и как себя уберечь

В Киеве и Киевской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А. Медики уже зарегистрировали 5 случаев этой болезни. Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.
Как стало известно, инфекция начала распространяться из одного из торговых заведений в столице.
Больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят лечение амбулаторно.
«ГУ «Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины» проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания», — говорится в сообщении.
Вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.
Пути инфицирования
Наиболее распространены симптомы вирусного гепатита А:
Профилактика
Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, а также после каждого посещения туалета.
Пейте только кипяченую воду: кипятить следует не менее 10 мин.
Хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением.
Для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина. В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако у нас зарегистрированы две инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А, которые разрешены к использованию у детей от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, защищающая от двух штаммов вируса гепатита: А и В.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.