На Землю обрушилась мощная магнитная буря – шторм может повлиять на энергосистему

Это первый шторм уровня G5 с октября 2003 года.

Источник фото: depositphotos.com

Серия солнечных вспышек и корональных выбросов массы стали причиной обрушившихся на Землю мощных магнитных бурь вечером в пятницу, 10 мая. Об этом сообщают в Главном центре специального контроля и добавляют, что солнечные вспышки и корональные выбросы массы могут нарушить связь на Земле на выходных.

В центре спецконтроля отмечают, что геомагнитная буря, которая продолжается, в данный момент является «экстремальной» и имеет уровень 5 из 5.

«Это первый шторм уровня G5 с октября 2003 года. Ураган может повлиять на энергосистему, а также на спутниковую и высокочастотную радиосвязь», – пишут в центре.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 мая в ночном небе в ряде регионов украинцы заметили северное сияние. В сети люди поделились снимками яркого явления.

Источник фото: Главный центр специального контроля

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