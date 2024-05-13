В Киеве женщина в Голосеевском районе крушила припаркованные автомобили

В интернете распространилось видео, на котором была снята женщина, которая агрессивно вела себя и крушила припаркованные авто.

В Киеве патрульные полицейские задержали женщину, которая шумела и крушила припаркованные автомобили.

Как сообщили в полиции, 12 мая в интернете распространялось видео, на котором была снята женщина, которая агрессивно вела себя и крушила припаркованные автомобили в Голосеевском районе.

По нужному адресу оперативно прибыли патрульные. Там они обнаружили гражданку с видео и задержали ее.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства происшествия.

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