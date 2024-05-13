У Києві жінка в Голосіївському районі трощила припарковані автівки

В інтернеті поширилося відео на якому було зафільмовано жінку, яка агресивно поводилася та трощила припарковані авто.

У Києві патрульні поліцейські затримали жінку, яка галасувала та трощила припарковані автівки.

Як повідомили у поліції, 12 травня в інтернеті ширилося відео на якому було зафільмовано жінку, яка агресивно поводилася та трощила припарковані автомобілі в Голосіївському районі.

За потрібною адресою оперативно прибули патрульні. Там вони виявили громадянку з відео та затримали її.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиму всі обставини події.

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