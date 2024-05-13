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В чат-боті Головного сервісного центру МВС з'явилися нові функції для водіїв

21:29, 13 травня 2024
ТалонБот Головного сервісного центру МВС розширює свої функції.
В чат-боті Головного сервісного центру МВС з'явилися нові функції для водіїв
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З січня цього року у телеграмі працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС. Він був створений для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту. ТалонБот показав свою ефективність, тому його функції вирішили розширити. Відтепер у чат-боті можна слідкувати за наявними талонами на такі послуги сервісних центрів МВС: 

  • теоретичний та практичний іспити;
  • реєстрацію авто;
  • обмін посвідчення водія;
  • міжнародне посвідчення водія.

Для того, щоб отримати інформацію про наявність вільних талонів, необхідно: перейти в бот, поділитися номером телефону, обрати послугу та необхідний сервісний центр.

У разі наявності вільного талона система автоматично надсилатиме повідомлення кожні 10 хвилин. Після сповіщення необхідно зайти в електронний запис, зареєструватися та взяти талон.

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