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Митники завадили ввезенню 19 тонн тканини на замовлення Міноборони рф

00:05, 14 травня 2024
Тканина була призначена для імпорту з Литви та прямувала під документами європейського походження.
Митники завадили ввезенню 19 тонн тканини на замовлення Міноборони рф
Джерело фото: Державна митна служба України
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Митники перешкодили спробі ввезення 19 тонн тканини, виробленої в росії, на територію України на загальну суму 3 мільйони гривень. Ця тканина була призначена для імпорту з Литви та, згідно з наданими документами, мала європейське походження. Проте, під час митного огляду робітники митниці виявили маркування та відбитки штампів російською мовою на рулонах тканини, що свідчило про російське походження цього товару. Про це повідомила Державна митна служба України.

Дослідження встановило, що тканину виробила текстильна компанія, зареєстрована в російській федерації, яка має у своєму портфоліо виробництво тканин, у тому числі на замовлення Міністерства оборони рф. Таким чином, тканина, яка ввезена під позицією європейського товару, фактично мала російське походження.

Відповідно до законодавства, Київська митниця склала протокол про порушення митних правил та тимчасово вилучила товар до рішення суду. Стаття, за якою складено протокол, передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості товарів з можливістю конфіскації.

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