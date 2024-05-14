Таможенники помешали ввозу 19 тонн ткани по заказу Минобороны рф

Ткань была предназначена для импорта из Литвы и направлялась под документами европейского происхождения.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенники помешали попытке ввоза 19 тонн ткани, произведенной в россии, на территорию Украины на общую сумму 3 миллиона гривен. Эта ткань была предназначена для импорта из Литвы и, согласно предоставленным документам, имела европейское происхождение. Однако, во время таможенного досмотра работники таможни обнаружили маркировку и оттиски штампов на русском языке на рулонах ткани, что свидетельствовало о российском происхождении этого товара. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Исследование установило, что ткань произвела текстильная компания, зарегистрированная в российской федерации, которая имеет в своем портфолио производство тканей, в том числе по заказу Министерства обороны рф. Таким образом, ткань, которая ввезена под позицией европейского товара, фактически имела российское происхождение.

В соответствии с законодательством, Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил и временно изъяла товар до решения суда. Статья, по которой составлен протокол, предусматривает штраф в размере от 50 до 100% стоимости товаров с возможностью конфискации.

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