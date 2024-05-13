Пересмотр приговора по вновь открывшимся обстоятельствам не ограничен сроком, если осужденный утверждает, что убийство совершено другим лицом – Верховный Суд

Как на вновь открывшиеся обстоятельства, осужденный ссылается на то, что при рассмотрении уголовного производства суду не был известен тот факт, что убийство совершено другим лицом.

Суд не может вернуть заявление осужденного о пересмотре приговора в отношении него по вновь открывшимся обстоятельствам на основании нарушения сроков обращения в суд, если в нем указано, что на момент вынесения приговора суда не было известно о совершении уголовного правонарушения другим лицом, то есть указаны обстоятельства, подтверждающие невиновность осужденного. Об этом сообщила коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 26 марта 2024 года по делу №401/1156/15-к.

Обстоятельства дела

Местный суд, с которым согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, приговором от мая 2015 признал лицо виновным и осудил по ч. 1 ст. 115 УК. Осужденный дважды подавал заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам указанного приговора, которые местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, определениями от 12.09.2019 и 13.05.2021 оставил без удовлетворения.

Осужденный в очередной раз обратился в местный суд с заявлением о пересмотре указанного приговора по нему по вновь открывшимся обстоятельствам, указав, что при рассмотрении уголовного производства суда не был известен тот факт, что уголовное правонарушение совершено другим лицом.

Как на вновь открывшиеся обстоятельства осужденный ссылается на то, что при рассмотрении уголовного производства суд не обладал доказательствами, имеющими существенное значение для установления истины по делу, а именно не был известен тот факт, что убийство совершено другим лицом. Указанные обстоятельства, по мнению осужденного, существенны, но не учтены судом, однако могли повлиять на вынесение судом справедливого приговора в отношении него, так как считает, что он не должен нести ответственность за не совершенное преступление.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

По постановлению местного суда заявление возвращено заявителю. Решение мотивировано тем, что осужденный подал заявление о пересмотре приговора местного от 20.05.2015 по вновь открывшимся обстоятельствам с нарушением сроков обращения в суд, заявление о возобновлении указанного срока не подавал, что не позволяет в установленном законом порядке рассмотреть вопрос о возобновлении этого срока. Апелляционный суд оставил в силе определение о возвращении заявления.

В кассационной жалобе защитник указывал, что заявление осужденного не было ограничено сроками обращения в суд, поскольку в нем поднимался вопрос невиновности лица.

Позиция Кассационного уголовного суда

КУС ВС отменил решение судов предыдущих инстанций и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование позиции КУС констатировал, что осужденный в заявлении указывал на существование вновь открывшихся обстоятельств, которые, по его мнению, опровергают виновность в совершении им преступления, а потому в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 461 УПК пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам срокам не ограничен.

Автор: Наталя Мамченко

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