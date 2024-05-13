Перегляд вироку за нововиявленими обставинами не обмежено строком, якщо засуджений стверджує, що вбивство вчинено іншою особою – Верховний Суд

Як на нововиявлені обставини засуджений посилається на те, що під час розгляду кримінального провадження суду не був відомий той факт, що вбивство вчинено іншою особою.

Суд не може повернути заяву засудженого про перегляд вироку щодо нього за нововиявленими обставинами з підстав порушення строків звернення до суду, якщо у ній вказано, що на момент ухвалення вироку суду не було відомо про вчинення кримінального правопорушення іншою особою, тобто зазначені обставини, які підтверджують невинуватість засудженого. Про це зазначила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 26 березня 2024 року по справі №401/1156/15-к.

Обставини справи

Місцевий суд, із яким погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, вироком від травня 2015 року визнав особу винуватою та засудив за ч. 1 ст. 115 КК. Засуджений двічі подавав заяви про перегляд за нововиявленими обставинами вказаного вироку, які місцевий суд, із яким погодився суд апеляційної інстанції, ухвалами від 12.09.2019 та 13.05.2021 залишив без задоволення.

Засуджений у черговий раз звернувся до місцевого суду з заявою про перегляд зазначеного вироку щодо нього за нововиявленими обставинами, вказавши, що під час розгляду кримінального провадження суду не був відомий той факт, що кримінальне правопорушення вчинено іншою особою.

Як на нововиявлені обставини засуджений посилається на те, що під час розгляду кримінального провадження суд не володів доказами, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а саме не був відомий той факт, що вбивство вчинено іншою особою. Вказані обставини, на думку засудженого, є істотними, але не враховані судом, проте могли вплинути на ухвалення судом справедливого вироку відносно нього, так як вважає, що він не повинен нести відповідальність за злочин, якого не вчиняв.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Ухвалою місцевого суду заяву повернуто заявнику. Рішення мотивовано тим, що засуджений подав заяву про перегляд вироку місцевого від 20.05.2015 за нововиявленими обставинами з порушенням строків звернення до суду, заяву про поновлення вказаного строку не подавав, що не дає можливості в установленому законом порядку розглянути питання про поновлення цього строку. Апеляційний суд залишив без змін ухвалу про повернення заяви.

У касаційній скарзі захисник указував, що заява засудженого не була обмежена строками звернення до суду, оскільки у ній порушувалось питання невинуватості особи.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС ВС скасував рішення судів попередніх інстанцій і призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ККС констатував, що, засуджений у заяві вказував на існування нововиявлених обставин, які на його думку, спростовують винуватість у вчиненні ним злочину, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 461 КПК перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами строками не обмежено.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.