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У Києві судитимуть водія «Audi TT» через якого згоріла АЗС та загинув пасажир

10:53, 14 травня 2024
Внаслідок аварії загинув 17-річний пасажир легковика, оператор АЗС отримав опіки, а також було знищено та пошкоджено 9 авто.
У Києві судитимуть водія «Audi TT» через якого згоріла АЗС та загинув пасажир
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Влітку минулого року, 21-річний водій іномарки рухаючись по Броварському проспекту здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті сталася пожежа.

Як повідомили у поліції Києві, слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно водія до суду.

Під час досудового розслідування, правоохоронці встановили, що 21-річний водій «Audi TT» їхав із перевищенням швидкості та маневрував на смугах дорожнього руху. Відтак, керманич виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із паливно-заправною колонкою АЗС, у результаті чого сталася пожежа.

Внаслідок аварії, 17-річний пасажир «Audi TT» - загинув, оператор АЗС отримав опіки, а також було знищено та пошкоджено 9 автомобілів.

Правоохоронці повідомили водію про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Наразі, слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно 21-річного водія до суду. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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