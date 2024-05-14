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В Киеве будут судить водителя «Audi TT» из-за которого сгорела АЗС и погиб пассажир

10:53, 14 мая 2024
В результате аварии погиб 17-летний пассажир легковушки, оператор АЗС получил ожоги, а также были уничтожены и повреждены 9 авто.
В Киеве будут судить водителя «Audi TT» из-за которого сгорела АЗС и погиб пассажир
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Летом прошлого года, 21-летний водитель иномарки, двигаясь по Броварскому проспекту, столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате произошел пожар.

Как сообщили в полиции Киеве, следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении водителя в суд.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 21-летний водитель «Audi TT» ехал с превышением скорости и маневрировал на полосах дорожного движения. Следовательно, водитель выехал за пределы проезжей части и столкнулся с топливно-заправочной колонкой АЗС, в результате чего произошел пожар.

В результате аварии, 17-летний пассажир «Audi TT» – погиб, оператор АЗС получил ожоги, а также были уничтожены и повреждены 9 автомобилей.

Правоохранители сообщили водителю о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении 21-летнего водителя в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

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