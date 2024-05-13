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От 450 до 3100 грн: кто получит разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины

19:06, 13 мая 2024
Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины предусмотрена ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан.
От 450 до 3100 грн: кто получит разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины
Фото: unian.net
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины получат ветераны войны и некоторые другие категории граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размерах от 450 до 3100 грн, а именно:

- 450 грн - участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

- 650 грн - членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам ( мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз;

-1 000 грн - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

- 3 100 грн - лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

- лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен.

Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, денежные выплаты будут назначаться в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

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