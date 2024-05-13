В Карпатах мужчина оборвался с обледенелой горы и чудом выжил

Спасатели предупреждают об обледенелых зеленых маршрутах Говерлы.

Источник фото: ГСЧС

В Карпатах спасатели на выходных помогли двум туристам при неудачном спуске с обледенелой Говерлы, самой высокой вершины Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Первый случай произошел 11 мая ночью. За помощью обратился турист из Днепра, который оказался в затруднительной ситуации на зеленом маршруте горы Говерла из-за обледенелого участка. После своевременного реагирования спасателей, мужчину успешно доставили к подножию горы.

А уже 12 мая во время спуска с горы Хомяк по красному маршруту пострадала жительница Ивано-Франковской области, которая получила травму ноги. Горные спасатели оказали ей помощь и транспортировали к нижней части горы, где медики приняли дальнейшее участие в ее лечении.

В сообщении отмечается, что значительная часть зеленого маршрута на Говерле покрыта льдом. Такие условия создают большой риск для туристов, которые попытаются преодолеть этот маршрут без необходимого специального оборудования и снаряжения. Поэтому спасатели призывают воздержаться от подобных попыток, чтобы избежать травм и других неприятностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.