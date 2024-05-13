В Карпатах чоловік обірвався з обледенілої гори та дивом вижим

Рятувальники попереджають про обледенілі зелені маршрути Говерли.

Джерело фото: ДСНС

У Карпатах рятувальники на вихідних допомогли двом туристам при невдалому спуску з обледенілої Говерли, найвищої вершини України. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Перший випадок стався 11 травня вночі. За допомогою звернувся турист з Дніпра, який опинився у скрутній ситуації на зеленому маршруті гори Говерла через обледенілу ділянку. Після вчасного реагування рятувальників, чоловіка успішно доправили до підніжжя гори.

А вже 12 травня під час спуску з гори Хом'як по червоному маршруту постраждала жителька Івано-Франківської області, яка отримала травму ноги. Гірські рятувальники надали їй допомогу та транспортували до нижньої частини гори, де медики прийняли далі участь у її лікуванні.

В повідомленні зазначається, що значна частина зеленого маршруту на Говерлі вкрита льодом. Такі умови створюють великий ризик для туристів, які спробують подолати цей маршрут без необхідного спеціального обладнання та спорядження. Тому рятувальники закликають утриматися від подібних спроб, щоб уникнути травм та інших неприємностей.

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