В чат-боте Главного сервисного центра МВД появились новые функции для водителей

Талонбот Главного сервисного центра МВД расширяет свои функции.

С января этого года в телеграмме работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД. Он был создан для поиска свободных талонов для сдачи практического экзамена. Талонбот показал свою эффективность, поэтому его функции решили расширить. Теперь в чат-боте можно следить за имеющимися талонами на следующие услуги сервисных центров МВД:

теоретический и практический экзамены;

регистрацию авто;

обмен удостоверения водителя;

международное удостоверение водителя.

Чтобы получить информацию о наличии свободных талонов, необходимо: перейти в бот, поделиться номером телефона, выбрать услугу и необходимый сервисный центр.

При наличии свободного талона система автоматически будет отправлять сообщения каждые 10 минут. После уведомления необходимо зайти в электронную запись, зарегистрироваться и взять талон.

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