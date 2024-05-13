Найпотужніша за 20 років магнітна буря вивела з ладу сільськогосподарське обладнання у США

Фермери були змушені припинити посівні роботи.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Землю накрила найпотужніша за 20 років магнітна буря. Сонячна активність вплинула навіть на супутники Ілона Маска Starlink.

Також стало відомо, що шторм вивів з ладу системи GPS, якими оснащені критично важливі для фермерів сільськогосподарське обладнання і трактори. Збої змусили багатьох фермерів у США повністю припинити посівні роботи. Про це повідомляє 404 Media.

Зазначається, що американський виробник сільськогосподарської техніки John Deere попередив фермерів про «найсильнішу з 2005 року геомагнітну бурю», яка вплине на роботу навігаційних систем тракторів та іншого сільськогосподарського обладнання. Сотні одиниць сільськогосподарської техніки і тракторів, оснащених системами GPS і RTK, застрягли посеред поля або змінили курс просто під час сівби, скаржилися фермери.

Сучасні трактори і сільськогосподарське обладнання використовують системи RTK для досягнення сантиметрової позиційної точності, зокрема під час посіву, обробки полів, розпилення добрив і гербіцидів тощо.

Ці автоматизовані системи стали критично важливими для сучасного сільського господарства — фермери дедалі частіше використовують їх для посадки культур ідеально прямими лініями з рівномірним інтервалом. Точне землеробство значно підвищило врожайність ферм: як свідчить звіт Міністерства сільського господарства США за 2023 рік, понад 50% кукурудзи, бавовни, рису, сорго, сої та озимої пшениці висаджує і збирає виключно автоматизоване сільськогосподарське обладнання.

Багато сучасних тракторів фактично працюють на автопілоті під наглядом фермера в кабіні. Якщо під час посіву чи збору врожаю відбуваються хоча б невеликі збої в роботі такого обладнання, воно може пошкодити посіви або посадити криво чи нерівномірно, що зрештою може значно знизити врожайність.

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