Верховна Рада не розглядатиме кадрові призначення в уряді на поточному тижні – Давид Арахамія

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підкреслив, що призначень міністрів чи інших кадрових питань очікувати цього тижня не слід.

Верховна Рада на поточному пленарному тижні не буде розглядати кадрові питання. Це підкреслив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«На цьому тижні ніяких кадрових питань в ВРУ не передбачається. Прошу зважати тільки на офіційні джерела інформації» – зазначив він.

Нагадаємо, що 8 травня фракція «Слуги народу» підтримала пропозицію народного депутата Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Як зазначив депутат Олександр Качура, це буде зроблено, оскільки, зі слів колег, «провалена робота з регіональної політики та місцевого самоврядування».

9 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури. Також було підтримане звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

У середині травня перший заступник спікера Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону заявив, що Верховна Рада має розглянути декілька кадрових питань.

Він нагадав, що в уряді є кілька виконуючих обов'язки достатньо довгий термін.

«Це і спорт, і культура, і Мінветеранів. Ну і звичайно тепер це ще Міністерство аграрної політики і ще два міністерства», — уточнив Корнієнко.

За його даними, «ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади».

«І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату», - повідомив Корнієнко.

Автор: Наталя Мамченко

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