У Львові водій на «геліку» зняв з рейсу автобус, фото

На водія позашляховика патрульні склали два протоколи.

У Львові відбулося зіткнення між рейсовим автобусом та автомобілем Mercedes-Benz (в народі називають гелік). Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Як пишуть у поліції, у 30-річного керманича позашляховика патрульні виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Перевірка на пристрої Драгер показала результат 2,89 проміле.

На водія склали два протоколи: за скоєну ДТП та за керування транспортним засобом в стані спʼяніння.

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